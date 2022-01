Ook de tweede aangifte die is gedaan bij het Noord-Hollandse Openbaar Ministerie in de zaak rond The Voice of Holland is gedaan tegen Ali B. De aangifte betreft een zedenzaak, zegt de advocaat van de rapper en coach in het programma Bart Swier. Ali B „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus Swier.