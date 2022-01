Onderwijs hoopt dat quarantaineregels veilig te versoepelen zijn

De onderwijssector hoopt op versoepeling van de quarantaineregels voor schoolklassen, mits dat verantwoord kan. De richtlijn is dat een hele klas naar huis moet worden gestuurd als drie of meer besmettingen zijn geconstateerd. „De vraag is of dat nog steeds nodig is. Soms gaan nu 25 leerlingen naar huis die geen klachten hebben. Als die regel kan worden losgelaten, zouden we dat zeer toejuichen”, zegt een woordvoerder van de VO-Raad, die het voorgezet onderwijs vertegenwoordigt. „Of het verantwoord is, dat is aan de deskundigen”, benadrukt hij.