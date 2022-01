Polen mist deadline boetebetaling, Brussel bereidt korting voor

Polen heeft de deadline gemist om door de hoogste Europese rechter opgelegde dwangsommen te betalen vanwege het openhouden van de omstreden Turowmijn, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Tot dinsdag middernacht had Warschau de tijd om de tot in de miljoenen opgelopen boete te storten maar dat is niet gebeurd. De commissie is nu begonnen „geschikte” EU-subsidies voor Polen te selecteren waarop het verschuldigde bedrag kan worden ingehouden, aldus de woordvoerder.