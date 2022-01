Kabinet: term ‘aanwijzing’ niet meer gebruiken over asielopvang

Het vorige kabinet heeft voor „onduidelijkheid en onrust” gezorgd door eind vorig jaar tegen gemeenten te spreken over een „aanwijzing” voor het creëren van opvangplekken voor asielzoekers. Dat erkennen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken), in antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt en SP’er Jasper van Dijk. De twee bewindslieden zeggen de term in de toekomst niet meer zo te zullen gebruiken.