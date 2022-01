Omstreden topman Activision krijgt 375 miljoen na Microsoft-deal

De omstreden topman van Activision Blizzard krijgt een enorm geldbedrag als de verkoop van het bedrijf aan Microsoft wordt afgerond. Bobby Kotick, die de gamesontwikkelaar al drie decennia leidt, zou een bonus krijgen van 375 miljoen dollar (331 miljoen euro). Activision, bekend van spellen als Call of Duty, is veel in het nieuws geweest vanwege problemen rondom seksisme en wangedrag van medewerkers, waarvan Kotick zou hebben geweten.