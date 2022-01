Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo hebben het afgelopen jaar marktaandeel gewonnen. Dat ging vooral ten koste van Superunie, waarbij onder meer PLUS, Coop en Dirk van den Broek zijn aangesloten. Dat meldt marktonderzoeker NielsenIQ, tot voor kort Nielsen. Albert Heijn nam vorig jaar ook tientallen supermarkten over van DEEN, dat onderdeel was van Superunie.