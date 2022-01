Blik bij cijfers ASML onder ander op impact brand Berlijn

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is woensdag een van de eerste van de grote fondsen op Beursplein 5 die met een volledige cijferupdate over 2021 komt. De verwachting is dat de tekorten aan chips in combinatie met de grote vraag zorgen voor een flink hogere omzet, waarbij het bedrijf duidelijk meer van zijn machines heeft verkocht. Daarnaast moet meer duidelijk worden wat de impact is geweest van de brand bij een Berlijnse vestiging begin deze maand. Door de brand werd de productie van onderdelen voor zijn meest geavanceerde machines geraakt.