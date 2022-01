Door een brand in een woning aan de Julianastraat in Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen) is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand gewond geraakt. De persoon is door de brandweer uit het huis gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is volgens haar nog onbekend. Er zouden geen andere mensen in de woning aanwezig zijn geweest.