In het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Voor Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland heeft het KNMI in de nacht van dinsdag op woensdag code geel afgekondigd wegens plaatselijke mist. Het zicht is minder dan 200 meter, waardoor verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden.