Eerdmans (JA21) voorziet het nieuwe kabinet van vijf adviezen

Joost Eerdmans heeft het kabinet vijf adviezen meegegeven voor de komende regeerperiode. „Tips en tops”, noemde de leider van JA21 dat tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hij gaf raad over de manier waarop het kabinet zijn werk moet doen, maar stak de bewindslieden ook een hart onder de riem voor „de smurrie, de ellende, de beledigingen, de idioten op het internet”. Eerdmans sprak de hoop uit dat er met dit kabinet samen te werken is.