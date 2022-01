Volkswagen zal ook dit jaar niet genoeg auto’s kunnen bouwen om volledig aan de vraag te voldoen. Dat komt door de aanhoudende chiptekorten waar de Duitse autobouwer net als veel branchegenoten last van heeft. Dat heeft topman Herbert Diess tegen de Amerikaanse techwebsite The Verge gezegd. Volgens Diess is het tekort structureel omdat de vraag naar componenten „zo hard toeneemt”.