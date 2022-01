CDA vindt gasgesprekken met Duitsland taak voor Rutte

Het CDA hoopt dat premier Mark Rutte in gesprek gaat met de Duitse regering om te kijken of er nog iets gedaan kan worden aan de afspraken over gaslevering aan het land. Mede door die afspraken moet de gaskraan in Groningen verder open dan voorzien. Dat „knakt het herstel van het vertrouwen, dat al broos was”, zo zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. De Groningers gingen er namelijk van uit „dat de beweging richting nul ingezet was”.