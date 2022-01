Het nieuwe kabinet heeft ook de Nederlanders nodig die gefrustreerd zijn over de politiek en zich zorgen maken over de toekomst, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma dinsdag in het debat over de regeringsverklaring. Het „kan niet en mag natuurlijk niet” dat „het tevreden deel van Nederland regeert”, aldus de christendemocraat naar aanleiding van nieuwe publicaties over ‘Afgehaakt Nederland’.