D66: hoe sneller het coalitieakkoord wordt uitgevoerd hoe beter

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte hoopt dat het nieuwe kabinet voortvarend kan beginnen met het maken van nieuw beleid. „Ik las het coalitieakkoord en eigenlijk dacht ik toen: hoe sneller dit wordt uitgevoerd, hoe beter. Want het is uitgesproken sociaal, ambitieus en progressief.” Hij stak de loftrompet over de plannen voor onder meer klimaat, stikstof, wetenschap, medisch-ethische kwesties en diversiteit die zijn partij samen met VVD, CDA en ChristenUnie heeft afgesproken.