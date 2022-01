Basisscholen in Rotterdam en omgeving hebben verkeerde adviezen gekregen over de quarantaineregels voor uitbraken in klassen. De GGD Rotterdam-Rijnmond past de richtlijn aan en gaat de scholen nu benaderen om ze te wijzen op de verandering, zo blijkt na vragen van het ANP. Het is niet bekend hoeveel kinderen daardoor alsnog in quarantaine moeten.