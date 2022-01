De Britse geheime dienst heeft de man uit Blackburn die afgelopen weekend in Texas mensen in een synagoge gijzelde, eerder onderzocht en niet gevaarlijk bevonden. Britse media melden dat Malik Faisal Akram in 2020 is doorgelicht door de dienst MI5. Die koesterde verdenkingen dat de man van Pakistaanse komaf iets met terrorisme te maken kon hebben. Maar de conclusie van het onderzoek luidde dat hij geen gevaar opleverde.