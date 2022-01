Het programma Op1 maakt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen excuses voor het feit dat er niet werd ingegrepen toen hij eind november werd uitgemaakt voor „dikke bal gehakt”. Coördinator Bert Huisjes van Op1 laat dinsdag weten dat het „ongemakkelijke moment” is geëvalueerd door de makers van het programma. „En iedereen was het ermee eens dat het anders had gemoeten”, aldus Huisjes.