Oppositie wil uitleg over de ‘grote zakken geld’ van Rutte IV

De oppositie zal van het kabinet tekst en uitleg vragen over de „grote zakken geld” die het nieuwe kabinet heeft vrijgemaakt. Partijen van links tot rechts willen meer weten over de concrete oplossingen die Rutte IV zal vinden voor bijvoorbeeld stikstof, klimaat en wonen. Daarnaast zijn er zorgen over de hoge kosten van al die plannen, blijkt uit een rondgang. Dinsdag en woensdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV.