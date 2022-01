Ouderen sturen Kamer brandbrief over ontkoppelingsplan AOW

Het is „onbegrijpelijk” dat het kabinet de koppeling van de AOW met het minimumloon wil loslaten. Dat zegt ouderenorganisatie KBO-PCOB, die hierover samen met diverse andere organisaties een brandbrief heeft gestuurd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. „Gepensioneerden zijn boos”, geeft een woordvoerder aan. „Het is geen stijl als hun AOW wordt uitgehold terwijl senioren door alles en iedereen in koopkracht worden gepasseerd.”