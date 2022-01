Het is „heel spannend” wat er de komende tijd gaat gebeuren met de ziekenhuisopnames na het loslaten van de coronamaatregelen, zegt Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Zij hield maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Ernst Kuipers, die nu zorgminister is, deed dit tot nu toe.