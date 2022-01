Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft in een eerste gesprek met de kersverse staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief gevraagd om meer juridische ruimte. Het instituut kan „maatschappelijk ongewenste” situaties niet altijd oplossen, omdat de ruimte in de wet daarvoor beperkt is, laat een woordvoerder weten.