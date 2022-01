Mogelijk opnieuw onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga

Bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan heeft maandag mogelijk opnieuw een „grote uitbarsting” plaatsgevonden. Volgens het Waarschuwingscentrum voor Tsunami’s in de Stille Oceaan (PTWC) zijn er grote golven in het gebied waargenomen. Volgens het centrum zijn er geen aardbevingen bekend die golven van vergelijkbare hoogten veroorzaakt kunnen hebben. Dat wijst er op dat ze mogelijk worden veroorzaakt door een nieuwe explosie van de onderzeese vulkaan bij Tonga.