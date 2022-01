Laatste horecazaak Utrecht dicht na telefoontje burgemeester

De laatste horecazaak die zaterdag in Utrecht open was, heeft de deuren gesloten. Ordehandhavers hadden restaurant Sanju Ramen op de Voorstraat meerdere malen op last van de burgemeester verzocht om dicht te gaan. De eigenaren werden om 15.30 uur gebeld door burgemeester Sharon Dijksma zelf. „Na een goed gesprek hebben we besloten om 16.00 uur dicht te gaan”, vertelde mede-eigenaar Mohammad Kashani. „Ons statement is gemaakt.”