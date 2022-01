Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal houden zaterdag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).