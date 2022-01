Voor ongeveer 50.000 gezondheidsmedewerkers in België dreigt ontslag of zes maanden schorsing als ze zich niet voor 1 april laten vaccineren. Uit de meest recente telling blijkt dat van de iets minder dan 540.000 medewerkers in de gezondheidszorg ruim 490.000 volledig ingeënt zijn, heeft de Belgische Taskforce Vaccinatie zaterdag bekendgemaakt.