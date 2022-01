The Times: Unilever deed miljardenbod op consumentenmerken GSK

Unilever heeft eind vorig jaar een bod van zo’n 50 miljard pond gedaan om de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK) over te nemen, meldt de Britse krant The Times op basis van ingewijden. Dat bod, dat omgerekend ongeveer 60 miljard euro waard is, werd echter afgewezen door het bestuur van GSK en dat van farmaceut Pfizer dat een minderheidsbelang heeft in GSK. Zij vonden het bod te laag. De consumententak van GSK maakt onder meer Aquafresh-tandpasta en Panadol-pijnstillers.