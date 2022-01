In Heerhugowaard woedt in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote uitslaande brand in twee hallen op het terrein van een kassencomplex aan de Westdijk. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overspringt naar een derde hal en is met veel materieel ter plaatse, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.