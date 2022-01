Een 33-jarige man is deze week door de Amsterdamse politie aangehouden wegens twee verkrachtingen en seksueel misbruik van een minderjarige. In totaal is elf keer tegen de man aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam vrijdag na berichtgeving hierover in NRC en Het Parool.