Veel mensen zitten vrijdag op een terras bij de geopende horeca in Valkenburg. Om 10.00 uur gingen de terrassen open, net als de café’s, restaurants en winkels in het Valkenburgse stadscentrum. Aanvankelijk bleef het nog even stil, maar na een half uur ontstond er een ware toeloop in het centrum van het Limburgse stadje.