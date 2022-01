Engel niet in beroep tegen betalen schadevergoeding aan Van Ranst

Viruswaarheid-voorman Willem Engel legt zich neer bij zijn veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding aan de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst vorige maand door de rechtbank van Mechelen. Daar werd Van Ranst vrijgesproken van laster, waarvoor Engel hem had gedagvaard. Alle partijen hadden dertig dagen om tegen het vonnis in beroep te gaan, maar dat is volgens het hof van beroep in Antwerpen niet gebeurd.