„Super!” Kapper Joop Kalkman uit Rijssen is opgetogen over het feit dat hij zijn zaak zaterdag weer mag openen. Zijn personeel, tijdelijk uitgeleend aan staalbedrijf Voortman Steel Group in de Twentse stad, heeft hij weer teruggeroepen. „Het is weer even omschakelen maar ik heb nu iedereen nodig om alles weer klaar te maken. Morgen zal het weer erg druk zijn.”