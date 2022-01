De omvang van de Britse economie is in november gestegen tot een niveau dat hoger lag dan voor de uitbraak van de coronacrisis. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. Toch wordt alom wel verwacht dat de economie van het Verenigd Koninkrijk vorige maand weer een tik heeft gehad van de opmars van omikron en de maatregelen om die variant van het coronavirus in te dammen.