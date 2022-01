Veel kantoorruimte in Nederland is onvoldoende duurzaam en heeft nog geen energielabel C of hoger, wat vanaf 1 januari volgend jaar wordt verplicht. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers in een onderzoek. Volgens het onderzoek voldoet 43 procent van de 60 miljoen vierkante meter kantoorruimte hier nog niet aan en eigenaren van die kantoren riskeren daardoor straks een boete of zelfs een sluiting.