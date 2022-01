Grote Aziatische technologiebedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurzen in Japan en Hongkong. De koersverliezen volgden op de forse koersdalingen in de Amerikaanse techsector op Wall Street, waar de rentevrees terugkeerde. Hogere rentes zijn over het algemeen negatief voor de meer risicovollere beleggingen in techaandelen. Beleggers verwerkten daarnaast de handelscijfers uit China en een renteverhoging in Zuid-Korea.