De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag stevig gedaald. Microsoft was met een verlies van 4,2 procent een opvallende daler, al werden ook andere techbedrijven als Tesla en chipbedrijven lager gezet. Dat gebeurde nadat verschillende beleidsmakers van de Federal reserve opnieuw aangaven dat de rente al in maart omhoog kan. Bij hogere rentes kiezen beleggers er vaak voor om risicovollere beleggingen van de hand te doen.