De Algemene Rekenkamer waarschuwt de Tweede Kamer goede afspraken te maken over het toezicht op de miljardenfondsen voor bijvoorbeeld stikstof en klimaat. Daarvoor trekt het kabinet respectievelijk 25 miljard euro en 35 miljard euro uit. Maar omdat dit geld over meerdere kabinetsperiodes wordt uitgegeven via een fonds, is toezicht vanuit de Kamer moeilijker.