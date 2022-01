Cabinebond respecteert keuze Elbers, vreest voor positie KLM

Personeel van KLM zal bijzonder teleurgesteld zijn dat Pieter Elbers volgend jaar opstapt als topman van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Hij stond altijd pal voor de Nederlandse belangen binnen de luchtvaartcombinatie Air France-KLM, en volgens bestuurder Chris van Elswijk van cabinevakbond VNC is het nog maar de vraag of een opvolger hetzelfde lukt. „Maar we hebben respect voor zijn beslissing, want een CEO blijft niet meer twintig of dertig jaar op zijn positie.”