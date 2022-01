In het Groningenveld deden zich het afgelopen jaar 72 aardbevingen voor, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Daarvan hadden er twaalf een kracht van 1,5 of hoger. De zwaarste beving vond plaats in Garrelsweer op 16 november met een kracht van 3,2, zo blijkt uit een jaaroverzicht van het KNMI.