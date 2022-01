De animo voor acties waarbij horecagelegenheden ondanks lockdownregels toch opengaan groeit, nu is uitgelekt dat deze branche nog op slot blijft wegens de aantallen coronabesmettingen. Sommige gemeenten gaan het tijdelijk gedogen als eetgelegenheden en restaurants drankjes of eten gaan serveren, omdat dit als protest gezien kan worden. Maar een restaurant in Ommen gaat radicaler te werk en kondigt aan de deuren permanent te openen.