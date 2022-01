Prins Andrew verliest titels en zal zich verdedigen als burger

De Britse prins Andrew verliest zijn titels en zal zich in de Amerikaanse zaak wegens seksueel misbruik verdedigen als een burger. Dat maakte het Britse koninklijk huis bekend in een korte verklaring. Het was de eerste reactie van Buckingham Palace op het besluit van een Amerikaanse rechter dat de 38-jarige Virginia Giuffre verder mag gaan met haar zaak. Ze claimt dat ze als tiener door de zoon van koningin Elizabeth is misbruikt.