Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen is niet te spreken over het schenden van de coronavoorschriften tijdens een demonstratie woensdagavond op de Markt in Sittard. Meer dan duizend mensen stonden daar met fakkels, lampions en andere lichtbronnen dicht op elkaar en vaak zonder mondkapje om te protesteren tegen de lockdown. Dit gaat niet nog een keer op die manier gebeuren, stelt de burgemeester donderdagmiddag.