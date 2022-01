Het is mooi dat de sportmogelijkheden worden verruimd, maar niet alle kinderen zijn lid van een sportclub, zegt Scouting Nederland. „Jeugdorganisaties pleiten er dringend voor, in het belang van alle kinderen, de maatregelen voor georganiseerde jeugdactiviteiten op één lijn te trekken met de sport”, aldus de organisatie in reactie op de uitgelekte versoepelingen van het coronabeleid.