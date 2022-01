Sportscholen gaan ervan uit zonder beperkingen open te kunnen. Dat zegt branchevereniging NL Actief in reactie op berichtgeving op basis van bronnen dat het hoger onderwijs, de contactberoepen, winkels en sportscholen per zaterdag weer open mogen. „De signalen zijn goed, maar het officiële moment is vrijdag”, houdt NL Actief-directeur Ronald Wouters nog wel een slag om de arm.