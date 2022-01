Ontsnapte Nederlander had sinds augustus onbegeleid verlof

De 21-jarige man die woensdag om het leven kwam nadat hij twee medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had gegijzeld, had sinds augustus onbegeleid verlof. Hij werkte door de week buiten de inrichting, maar was volgens zijn werkgever die dag drie uur afwezig geweest. Toen de twee medewerkers hem na de melding van zijn afwezigheid terug wilden brengen naar de inrichting, had hij een vuurwapen bij zich, schrijft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer.