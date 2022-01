Advocatenprotest tegen beelden in liquidatieproces Caloh Wagoh

Een aantal advocaten heeft donderdag protest aangetekend tegen het gebruik van beeldmateriaal in het requisitoir van het Openbaar Ministerie in het grootscheepse liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh, Eris genaamd. Het OM is afgelopen dinsdag begonnen aan dat uitvoerige betoog, waarin het bewijs tegen de in totaal negentien verdachten uiteen wordt gezet, en donderdag daarmee verder gegaan, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. De officieren van justitie willen hun verhaal op 21 januari besluiten met de strafeisen.