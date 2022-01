Het financieel toezicht in Nederland wordt komend jaar groener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) besteedt dan namelijk extra aandacht aan transparantie over duurzaamheid in de informatie die financieel dienstverleners verstrekken. Zo moeten beleggers er vanuit kunnen gaan dat beleggingen die als duurzaam worden gepresenteerd ook echt duurzaam zijn.