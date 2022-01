Brussels Airport heeft afgelopen jaar 9,4 miljoen reizigers verwerkt. Daarmee zag de luchthaven het aantal passagiers met bijna 40 procent toenemen ten opzichte van 2020 toen het coronavirus de vluchtschema’s voor het eerst duidelijk in de war schopte. Het aantal reizigers dat via de Belgische hoofdstad vloog lag nog wel fors onder het niveau van voor de crisis. In 2019 verwerkte de luchthaven 26,4 miljoen passagiers.