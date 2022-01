De vaccinatielocatie van de GGD aan de Osloweg in Groningen is donderdagmorgen korte tijd ontruimd geweest. Bezoekers van de priklocatie zeiden tegen RTV Noord dat een reanimatie de reden voor de ontruiming was. Een GGD-woordvoerder liet weten dat ze uit „privacyoverwegingen” niets kon zeggen over de reden voor de ontruiming.