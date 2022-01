Een Syrische oud-kolonel en inlichtingenofficier is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord, marteling en het geven van opdrachten daartoe tijdens de burgeroorlog in zijn land. Het gerechtshof in Koblenz acht de 58-jarige Anwar Raslan schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid in 2011 en 2012. Hij heeft de beschuldigingen ontkend.