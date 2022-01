Huizen zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar opnieuw fors duurder geworden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) werd voor een woning ruim een vijfde meer betaald dan een jaar eerder. De gekte op de huizenmarkt gaat gepaard met het kleinste aanbod in zeker 26 jaar, meldt de branchevereniging in zijn kwartaalrapport. Dat vergroot ook de tegenstellingen tussen huizenbezitters en huizenzoekers.